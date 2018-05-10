Чехия – Россия: первое поражение сборной Воробьева на ЧМ

Сборная России в четвертом матче на чемпионате мира в овертайме уступила Чехии (3:4 ОТ)
В основное время в составе россиян отличились Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов.
В первом периоде чехи прервали сухую серию россиян на турнире в Дании – команда Ильи Воробьева не пропускала в первых трех встречах.
Следующий матч Россия проведет в субботу, 12 мая, против Швейцарии.
Чемпионат мира
Группа А
Чехия – РОССИЯ – 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Нестеров - 1 (Барабанов, Каблуков), 1:11 - 0:1. Крейчи - 1 (Яшкин, Гудас), 14:41 - 1:1. Яшкин - 3 (Пастрняк, Крейчи), 18:39 - 2:1. Григоренко - 3 (Бучневич, Анисимов), 21:00 - 2:2. Пастрняк - 1 (Крейчи), 24:17 - 3:2. Барабанов - 3 (Зайцев, Шалунов), 25:49 - 3:3. Пастрняк - 2 (Крейчи, Гронек), 63:23 - 4:3.
Вратари: Риттих - Кошечкин.
Штраф: 6 - 4.
Броски: 25 (12+5+4+4) - 23 (4+8+11+0).
Судьи: Айверсон, Олунд.
10 мая. Копенгаген. Royal Arena.
Трансляция матча Чехия - Россия //
Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России
Тропическая гемангиома Мовсисяна
Thomas_Boy_ не хватает только Ягра с Гашеком))) чехи бросили все резервы, чтобы хотя бы попасть в плейофф)))
00:28
DG (new))
Кстати да, матч со шведами покажет - лажанулся ли "тренер с немецким паспортом #2" не пригласив оборонцев из Казани или нет
00:19
Тень Мастера
Что все так упали духом? Поражение как раз во-время. Ничего не решающее. Что изменилось? Всё осталось как раньше. Что с этим поражением, что без него. Шведов то по любому надо обыгрывать чтобы 1 место в группе брать.
00:18
MarkThess
Вована заявите.Человек-пента-трик.
00:14
Thomas_Boy_
Интересно, а у чехов действительно "максимально сильнейший состав"? Или минимально сильнейший?
00:12
fanat2017
Теперь перспективы России туманны. Баранка от Шведов гарантирована с такой игрой,а вернее с обороной. да верно говорили,что медали будут за счастье!!!
00:09
max112
Воробью приказали брать в сборную только блатных, отсюда результат. Но даже в ослабленном составе против сильнейшего у Чехов это не плохой результат.
00:07
Упёртый русский
Играли хорошо 2-3 периоды, не забили много только. Игра напомнила первую игру Тампа - Бостон, когда у лизунов всё залетело, а у Тампы - нет. Такое - бывает. Вздрючили бостонских потом знатно. Так и Россия сильнее Чехии. Увидите.
00:04
Швейцарец
Жаль, конечно, что "Халява" закончилась..... Не будет больше Франций и Австрий ........
23:59 10 мая
Тропическая гемангиома Мовсисяна
Чехия в максимально сильнейшем составе с большим трудом переиграла ребят из КХЛ))) бугагашеньки))) и это все, на что способны сектанты из Культа Металлического Пенька?))) неудивительно, что амеры облажались с прибалтами, а немцы огребли от норвегов лол)))
23:57 10 мая
Dolphin75
Хорошо, что следующая игра со Швейцарией. Будет возможность восстановить утраченную уверенность.
23:56 10 мая
redgy
совва, олимпийские чемпионы по праву такими и останутся, а пастернаки с яшкиными никогда ими не будут. да и чм им не взять
23:56 10 мая
Yevgeniy.GM
Жгите!
23:55 10 мая
redgy
Малкин-Панарин-Радулов , Проворов-Задоров, Бобровский конечно пригодились бы) Но за эту сборную не стыдно и даже интересно болеть! Будут выше чехов, уверен
23:54 10 мая
совва
2 игрока из НХЛ дернули Олимпийских чемпионов))
23:52 10 мая
Сужу Кубок как могу
Согласен, хорошо что сейчас мордой по льду провезли. Поможет.
23:51 10 мая
Dolphin75
Выигрывать в третьем надо было, победа валялась на дороге.
23:51 10 мая
rotkiv04
три нхловца сделали целую красную машину из колхоза
23:51 10 мая
_climhazzard_
Pasific Они не нытики,они хоккейные эксперды,на коньках ни разу в жизни не стояли и клюшку ни разу не держали,но лучше всех все знают)))))
23:50 10 мая
redgy
И хорошо что сейчас! Чехов возили 2-3 периоды, такие моменты упустили... в ОТ шансов не было конечно.. обидно, что так раздвинули булки перед только приехавшим звеном среднего уровня...
23:49 10 мая
Th0r1k
Первый успех Яндача в карьере, браво! Спасибо Крейчи и Пастрняку, не зря так судорожно пытался их заявить к матчу с Россией. Увы, теперь нам медали не светят...
23:48 10 мая
DG (new))
Свои моменты надо было реализовывать, банально но факт
23:48 10 мая
Pasific
Блин сколько же вас нытиков))))
23:48 10 мая
_climhazzard_
Овертайм 3 на 3,что за идиот это придумал? Почему не 1 на 1 и без вратарей. бред какой-то..
23:47 10 мая
Dexty_07
Отвратительная игра сборной. Чехи как будто выше классом. Крейчи и Пастернак просто разорвали. Провалена полностью игра в большинстве, ну про 3 на 3 вообще молчу - это позор. Бучневич и Зайцев стоко накосячили за игру - что просто жуть.
23:47 10 мая
greyk
При всем уважении к Дацюку: не тянет...Слишком медленный...
23:47 10 мая
Сужу Кубок как могу
Что это было в конце?
23:46 10 мая
Thomas_Boy_
Начали-то нормально. Но разница между КХЛ и НХЛ настолько велика, что Крейчи и Пастрняк вдвоем переиграли всех наших супермастеров. Что со сборной России сделают шведы и канадцы... Нет, об этом лучше не думать.) И таки да, при Знарке мы чехов обыграли.
23:46 10 мая
Slim Taller
В овертайме игра шла в одну калитку.
23:46 10 мая
Электросталец
приехал лизунский навоз и сделал наших воробьёв взасос, паста-крейчи оверит
23:45 10 мая