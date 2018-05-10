Чехия – Россия: первое поражение сборной Воробьева на ЧМ

Четверг. Копенгаген. Чехия - Россия - 4:3 ОТ. Россияне потерпели первое поражение на ЧМ. Фото AFP

Сборная России в четвертом матче на чемпионате мира в овертайме уступила Чехии (3:4 ОТ)

В основное время в составе россиян отличились Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов.

В первом периоде чехи прервали сухую серию россиян на турнире в Дании – команда Ильи Воробьева не пропускала в первых трех встречах.

Следующий матч Россия проведет в субботу, 12 мая, против Швейцарии.

Чемпионат мира

Группа А

Чехия – РОССИЯ – 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Нестеров - 1 (Барабанов, Каблуков), 1:11 - 0:1. Крейчи - 1 (Яшкин, Гудас), 14:41 - 1:1. Яшкин - 3 (Пастрняк, Крейчи), 18:39 - 2:1. Григоренко - 3 (Бучневич, Анисимов), 21:00 - 2:2. Пастрняк - 1 (Крейчи), 24:17 - 3:2. Барабанов - 3 (Зайцев, Шалунов), 25:49 - 3:3. Пастрняк - 2 (Крейчи, Гронек), 63:23 - 4:3.

Вратари: Риттих - Кошечкин.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 25 (12+5+4+4) - 23 (4+8+11+0).

Судьи: Айверсон, Олунд.

10 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Трансляция матча Чехия - Россия //

Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России