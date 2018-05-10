Чемпионат мира

23:41 10 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Чехия – Россия: первое поражение сборной Воробьева на ЧМ

Четверг. Копенгаген. Чехия - Россия - 4:3 ОТ. Россияне потерпели первое поражение на ЧМ. Фото AFP
Четверг. Копенгаген. Чехия - Россия - 4:3 ОТ. Россияне потерпели первое поражение на ЧМ. Фото AFP
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Сборная России в четвертом матче на чемпионате мира в овертайме уступила Чехии (3:4 ОТ)

В основное время в составе россиян отличились Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов.

В первом периоде чехи прервали сухую серию россиян на турнире в Дании – команда Ильи Воробьева не пропускала в первых трех встречах.

Следующий матч Россия проведет в субботу, 12 мая, против Швейцарии.

Чемпионат мира

Группа А

Чехия – РОССИЯ – 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Нестеров - 1 (Барабанов, Каблуков), 1:11 - 0:1. Крейчи - 1 (Яшкин, Гудас), 14:41 - 1:1. Яшкин - 3 (Пастрняк, Крейчи), 18:39 - 2:1. Григоренко - 3 (Бучневич, Анисимов), 21:00 - 2:2. Пастрняк - 1 (Крейчи), 24:17 - 3:2. Барабанов - 3 (Зайцев, Шалунов), 25:49 - 3:3. Пастрняк - 2 (Крейчи, Гронек), 63:23 - 4:3.

Вратари: Риттих - Кошечкин.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 25 (12+5+4+4) - 23 (4+8+11+0).

Судьи: Айверсон, Олунд.

10 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Трансляция матча Чехия - Россия //
Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/world/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы сюжета: Россия на чемпионате мира по хоккею-2018
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (32)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

Thomas_Boy_ не хватает только Ягра с Гашеком))) чехи бросили все резервы, чтобы хотя бы попасть в плейофф)))

00:28

DG (new))

Кстати да, матч со шведами покажет - лажанулся ли "тренер с немецким паспортом #2" не пригласив оборонцев из Казани или нет

00:19

Тень Мастера

Что все так упали духом? Поражение как раз во-время. Ничего не решающее. Что изменилось? Всё осталось как раньше. Что с этим поражением, что без него. Шведов то по любому надо обыгрывать чтобы 1 место в группе брать.

00:18

MarkThess

Вована заявите.Человек-пента-трик.

00:14

Thomas_Boy_

Интересно, а у чехов действительно "максимально сильнейший состав"? Или минимально сильнейший?

00:12

fanat2017

Теперь перспективы России туманны. Баранка от Шведов гарантирована с такой игрой,а вернее с обороной. да верно говорили,что медали будут за счастье!!!

00:09

max112

Воробью приказали брать в сборную только блатных, отсюда результат. Но даже в ослабленном составе против сильнейшего у Чехов это не плохой результат.

00:07

Упёртый русский

Играли хорошо 2-3 периоды, не забили много только. Игра напомнила первую игру Тампа - Бостон, когда у лизунов всё залетело, а у Тампы - нет. Такое - бывает. Вздрючили бостонских потом знатно. Так и Россия сильнее Чехии. Увидите.

00:04

Швейцарец

Жаль, конечно, что "Халява" закончилась..... Не будет больше Франций и Австрий ........

23:59 10 мая

Тропическая гемангиома Мовсисяна

Чехия в максимально сильнейшем составе с большим трудом переиграла ребят из КХЛ))) бугагашеньки))) и это все, на что способны сектанты из Культа Металлического Пенька?))) неудивительно, что амеры облажались с прибалтами, а немцы огребли от норвегов лол)))

23:57 10 мая

Dolphin75

Хорошо, что следующая игра со Швейцарией. Будет возможность восстановить утраченную уверенность.

23:56 10 мая

redgy

совва, олимпийские чемпионы по праву такими и останутся, а пастернаки с яшкиными никогда ими не будут. да и чм им не взять

23:56 10 мая

Yevgeniy.GM

Жгите!

23:55 10 мая

redgy

Малкин-Панарин-Радулов , Проворов-Задоров, Бобровский конечно пригодились бы) Но за эту сборную не стыдно и даже интересно болеть! Будут выше чехов, уверен

23:54 10 мая

совва

2 игрока из НХЛ дернули Олимпийских чемпионов))

23:52 10 мая

Сужу Кубок как могу

Согласен, хорошо что сейчас мордой по льду провезли. Поможет.

23:51 10 мая

Dolphin75

Выигрывать в третьем надо было, победа валялась на дороге.

23:51 10 мая

rotkiv04

три нхловца сделали целую красную машину из колхоза

23:51 10 мая

_climhazzard_

Pasific Они не нытики,они хоккейные эксперды,на коньках ни разу в жизни не стояли и клюшку ни разу не держали,но лучше всех все знают)))))

23:50 10 мая

redgy

И хорошо что сейчас! Чехов возили 2-3 периоды, такие моменты упустили... в ОТ шансов не было конечно.. обидно, что так раздвинули булки перед только приехавшим звеном среднего уровня...

23:49 10 мая

Th0r1k

Первый успех Яндача в карьере, браво! Спасибо Крейчи и Пастрняку, не зря так судорожно пытался их заявить к матчу с Россией. Увы, теперь нам медали не светят...

23:48 10 мая

DG (new))

Свои моменты надо было реализовывать, банально но факт

23:48 10 мая

Pasific

Блин сколько же вас нытиков))))

23:48 10 мая

_climhazzard_

Овертайм 3 на 3,что за идиот это придумал? Почему не 1 на 1 и без вратарей. бред какой-то..

23:47 10 мая

Dexty_07

Отвратительная игра сборной. Чехи как будто выше классом. Крейчи и Пастернак просто разорвали. Провалена полностью игра в большинстве, ну про 3 на 3 вообще молчу - это позор. Бучневич и Зайцев стоко накосячили за игру - что просто жуть.

23:47 10 мая

greyk

При всем уважении к Дацюку: не тянет...Слишком медленный...

23:47 10 мая

Сужу Кубок как могу

Что это было в конце?

23:46 10 мая

Thomas_Boy_

Начали-то нормально. Но разница между КХЛ и НХЛ настолько велика, что Крейчи и Пастрняк вдвоем переиграли всех наших супермастеров. Что со сборной России сделают шведы и канадцы... Нет, об этом лучше не думать.) И таки да, при Знарке мы чехов обыграли.

23:46 10 мая

Slim Taller

В овертайме игра шла в одну калитку.

23:46 10 мая

Электросталец

приехал лизунский навоз и сделал наших воробьёв взасос, паста-крейчи оверит

23:45 10 мая

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