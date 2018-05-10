Чемпионат мира

21:52 | Хоккей — Чемпионат мира

Чехия - Россия: гол в ворота Кошечкина забил русский Яшкин

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Сборная Чехии вышла вперед в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против России. В концовке первого периода отличился форвард российского происхождения Дмитрий Яшкин из "Сент-Луиса".

Яшкин родился в 1993 году в Омске, но большую часть жизни прожил в Чехии.

Отметим, что три стартовых матча сборная России выиграла с общим счетом 20:0, и две шайбы Чехии стали для россиян первыми пропущенными на турнире.

Русский сыграет против России за Чехию. Кто он? //
Трансляция матча Чехия - Россия ||
Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Рига!!!

chto takoje???Vas kakije to Chehi v odnu kalitku pochti....?!Da uzh ....:)

22:16

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