Чехия разгромила Францию, Пастрняк оформил дубль

Сборная Чехии разгромила команду Франции со счетом 6:0 в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Чехи набрали 12 очков и поднялись на третье в место в группе А, французы потерпели четвертое поражение на турнире.

В составе победителей по две шайбы забросили Давид Пастрняк и Роман Горак, также отличились Дмитрий Яшкин и Мартин Некач. Голкипер чехов Давид Риттих отразил все 10 бросков по своим воротам.

Чемпионат мира

Группа А

Франция – Чехия – 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)​

Голы: Пастрняк - 3 (Крейчик), 3:41 - 0:1. Пастрняк - 4 (Яшкин), 7:58 - 0:2. Яшкин - 4 (Крейчик), 14:11 - 0:3. Горак - 2 (бол., Кубалик, Шулак), 21:37 - 0:4. Горак - 3 (Хитил, Скленичка), 27:41 - 0:5. Нечас - 2 (Крейчик, Полашек), 50:32 - 0:6.

Вратари: Кеменье (Илонен, 27:41) - Риттих.

Штраф: 22 - 4.

Броски: 10 (6+3+1) - 55 (17+24+14).

Судьи: Кубуш, Олунд.

13 мая. Копенгаген. Royal Arena.