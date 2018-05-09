Чехия по буллитам одолела Швейцарию

Сборная Чехии в матче чемпионата мира по буллитам обыграла сборную Швейцарии - 5:4 Б. Победную шайбу забил форвард Михал Ржепик. Чехия станет следующим соперником сборной России. Встреча состоится 10 мая.

Чемпионат мира

Групповой этап

Группа A

Чехия – Швейцария – 5:4 Б (1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Нидеррайтер – 2 (бол., Хофманн), 11:13 – 0:1. Кубалик – 2 (бол., Нечас), 16:21 – 1:1. Хофманн – 1 (бол., Андригетто, Диас), 20:47 – 1:2. Мозер – 1 (Вермин, Мюллер), 22:07 – 1:3. Моравчик – 1 (Скленичка, Гика), 24:09 – 2:3. Нидеррайтер – 3 (бол., Мозер, Унтерзандер), 27:21 – 2:4. Яшкин – 2 (Моравчик, Нестрашил), 27:43 – 3:4. Ржепик – 1 (Кубалик), 34:26 – 4:4.

Нереализованный буллит: Вермин (55:53, Швейцария).

Победный буллит: Ржепик.

Вратари: Францоуз – Дженони.

Штраф: 26 – 18.

Броски: 27 (5+7+6+9) – 30 (7+9+13+1).

Судьи: Гофман, Рено.

8 мая. Копенгаген. Royal Arena.

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