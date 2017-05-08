Чехия отыгралась с 0:3 и по буллитом победила Финляндию

Сборная Чехии обыграла в серии буллитов Финляндию со счетом 4:3 в матче чемпионата мира по хоккею-2017. Отметим, что чехи уступали по ходу встречи со счетом 0:3 и смогли отыграться лишь в третьем периоде. Победный буллит исполнил нападающий Робин Ганзл.

Чемпионат мира

Группа B

Финляндия – Чехия – 3:4 Б (3:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:1)

Голы: Филппула – 1 (Ахо, Рантанен), 0:58 – 1:0. Яакола – 1 (Рантанен, Филппула), 2:41 – 2:0. В. Лаюнен – 1 (Пильстрем, Ю. Аалтонен), 13:51 – 3:0. Горак – 1 (бол., Пастрняк, Червенка), 47:37 – 3:1. Гудас – 2 (Крейчик, Ржепик), 57:46 – 3:2. Коварж – 1 (Пастрняк), 58:09 – 3:3.

Победный буллит: Ганзл.

Вратари: Корписало – Мразек.

Штраф: 20 – 6.

Броски: 21 (12+5+2+2) – 33 (10+6+17+0).

Судьи: Пихачек, Рено.

8 мая. Париж. АккорХотелс Арена.

Трансляция матча Финляндия – Чехия