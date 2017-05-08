Чемпионат мира

23:51 8 мая | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Чехия отыгралась с 0:3 и по буллитам победила Финляндию

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Сборная Чехии обыграла в серии буллитов Финляндию со счетом 4:3 в матче чемпионата мира по хоккею-2017. Отметим, что чехи уступали по ходу встречи со счетом 0:3 и смогли отыграться лишь в третьем периоде. Победный буллит исполнил нападающий Робин Ганзл.

Чемпионат мира

Группа B

Финляндия – Чехия – 3:4 Б (3:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:1)

Голы: Филппула – 1 (Ахо, Рантанен), 0:58 – 1:0. Яакола – 1 (Рантанен, Филппула), 2:41 – 2:0. В. Лаюнен – 1 (Пильстрем, Ю. Аалтонен), 13:51 – 3:0. Горак – 1 (бол., Пастрняк, Червенка), 47:37 – 3:1. Гудас – 2 (Крейчик, Ржепик), 57:46 – 3:2. Коварж – 1 (Пастрняк), 58:09 – 3:3.

Победный буллит: Ганзл.

Вратари: Корписало – Мразек.

Штраф: 20 – 6.

Броски: 21 (12+5+2+2) – 33 (10+6+17+0).

Судьи: Пихачек, Рено.

8 мая. Париж. АккорХотелс Арена.

Трансляция матча Финляндия – Чехия

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/world/2017/

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Thomas_Boy_

Забавно, да. У финнов проблема та же, что и у шведов. Тренера нет.

01:01

П_о_в_а_р

ДО-ТО-ГО!!!

00:40

NF

Дурдом, а не финны. Где здесь подвох?..

00:28

GoaLapagos

НИКУДА ЭТИ ФИНИКИ НЕ ВЫЙДУТ!

00:22

Русский

Паснаход Мы там случайно на финнов сразу в четвертьфинале не попадаем? Учитывая, как мы умеем играть с ними. 00:16 ______________________________ А вот я буду рад такому сопернику в четвертьфинале. Этих фиников мы вынесем!

00:21

GoaLapagos

ТАК ЧУХНЕ И НАДО!1111

00:18

Паснаход

Мы там случайно на финнов сразу в четвертьфинале не попадаем? Учитывая, как мы умеем играть с ними.

00:16

DG (new))

Как бы сказал Томас - Забавно.)

00:08

Антон Шипулин - гений биатлона*

Кто только финнов не чмырит. Начиная с Франции

00:06

crabuzz

по буллитОм :(

00:05