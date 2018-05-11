Чехия обыграла Белоруссию и вышла на третье место в группе

Сборная Чехии обыграла Белоруссию в матче группового турнира чемпионата мира - 3:0. Команда поднялась на третье место в группе А, нбрав 9 очков.

Чемпионат мира

Группа A

Белоруссия - Чехия - 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Голы: Шулак - 1 (бол., Крейчи), 8:13 - 0:1. Горак - 1 (Плеканец), 15:53 - 0:2. Ржепик - 2 (Червенка, Моравчик), 18:43 - 0:3.

Штраф: 14 - 4.

Броски: 21 (6+5+10) - 33 (13+12+8).

Судьи: Гофман, Шукис.

11 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Расписание матчей и турнирное положение команд //

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