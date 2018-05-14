Чехи обыграли Австрию, Гик оформил дубль

Сборная Чехии обыграла команду Австрии со счетом 4:3 в своем заключительном матче группового турнира чемпионата мира в Дании. Чехи останутся на третьей строчке группа А, австрийцы, с 4 набранными очками, идут на предпоследнем 7-м месте.

В составе победителей дублем отметился Томаш Гика, по шайбе забросили Филип Хитил и Доминик Кубалик. У австрийцев две шайбы забросил Михаэль Раффль, одну – Константин Комарек.

Чемпионат мира

Группа A

Чехия – Австрия – 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Голы: Гика – 2 (Кубалик, Шулак), 0:31 – 1:0. Хитил – 1 (Крейчик), 2:27 – 2:0. Комарек – 2 (Хофер, Раффль), 17:45 – 2:1. Кубалик – 3 (Гика, Нечас), 25:46 – 3:1. Гика – 3 (Факса, Кубалик), 49:51 – 4:1. Раффль – 3 (Унтервегер, Хаудум), 50:53 – 4:2. Раффль – 4 (Комарек, Шумниг), 57:18 – 4:3.

Вратари: Францоуз – Киккерт (59:55).

Штраф: 8 – 4.

Броски: 39 (19+10+10) – 27 (8+4+15).

Судьи: Оленин, Шукис.

14 мая. Копенгаген. Royal Arena.​