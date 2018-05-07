Бюджет чемпионата мира-2018 в Дании - 18 миллионов евро

Исполнительный директор оргкомитета чемпионата мира-2018 Энвер Хансен сказал, что бюджет турнира составляет 18 миллионов евро. По его словам, прибыль, которую планирует выручить организаторы, равняется примерно 1,5 миллионам евро.

- Бюджет турнира составляет 18 миллионов евро, - цитирует ТАСС Хансена. - Думаю, нам удастся заработать порядка 1,5 миллиона евро.

Отметим, что бюджет ЧМ-2017, который прошел в Германии и Франции, превышал 24 миллиона евро. В 2016 году мировое первенство проходило в Москве и Санкт-Петербурге, его бюджет составил примерно 20 миллионов евро.