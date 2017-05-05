Буллит Панарина принес России победу над Швецией

Сегодня. Кельн. Швеция - Россия - 1:2 Б. Артемий ПАНАРИН принес россиянам победу в стартовом матче чемпионата мира. Фото REUTERS

Сборная России обыграла команду Швеции (2:1 Б) в первом матче группового турнира чемпионата мира-2017.

В составе шведской команды отметился форвард Элиас Линдхольм, у россиян счет сравнял Сергей Андронов. Решающий бросок в серии буллитов на счету Артемия Панарина.

Следующий матч сборная России проведет в воскресенье, 7 мая, против команды Италии. Начало - в 13.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча

Чемпионат мира

Группа А

Швеция - Россия - 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Линдхольм - 1 (Раск, Хедман), 14:40 – 1:0. Андронов - 1 (Барабанов, Проворов), 43:58 - 1:1.

Победный буллит: Панарин.

Вратари: Фаст - Василевский.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 23 (10+7+3+3) - 29 (9+4+14+2).

Судьи: Салонен, Штрикер.

5 мая. Кельн. LANXESS arena.

"СЭ" вел трансляцию матча