Буллит Панарина принес России победу над Швецией

Сборная России обыграла команду Швеции (2:1 Б) в первом матче группового турнира чемпионата мира-2017.
В составе шведской команды отметился форвард Элиас Линдхольм, у россиян счет сравнял Сергей Андронов. Решающий бросок в серии буллитов на счету Артемия Панарина.
Следующий матч сборная России проведет в воскресенье, 7 мая, против команды Италии. Начало - в 13.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча
Чемпионат мира
Группа А
Швеция - Россия - 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Линдхольм - 1 (Раск, Хедман), 14:40 – 1:0. Андронов - 1 (Барабанов, Проворов), 43:58 - 1:1.
Победный буллит: Панарин.
Вратари: Фаст - Василевский.
Штраф: 4 - 2.
Броски: 23 (10+7+3+3) - 29 (9+4+14+2).
Судьи: Салонен, Штрикер.
5 мая. Кельн. LANXESS arena.
1:1 от Барабанова&Андронова, красота. Наслаждайтесь и друзьям рассказывайте! pic.twitter.com/glkNHO1lqS– Хоккей России (@russiahockey) 5 мая 2017 г.
Победный буллит Панарина, добрый вечер! Рассказывайте друзьям, это прекрасно 😍 pic.twitter.com/1TtG7wvMaD– Хоккей России (@russiahockey) 5 мая 2017 г.
wasp641972
Антон Шипулин - гений биатлона* Шведы как были кукареками - так и остались. 16 НХЛовцев они привезли, клоуны) ======================================= Ну зря ты так.... 16 НХЛовцев из Аризоны, Колорадо и Каролины... Это уровень нашего "Витязя" (не в обиду болельщикам Чехова), и только норм это два заща из Тампы.....
19:47
ros
веселы опять льет г на нашу сборную и вбрасывает г на вентилятор? не удивлен..
19:47
ros
очень медленная и осторожная игра. причем первая - и сразу фактически, два основных претендента на золото.
19:44
ladafan
Весёлый© ты не веселый , ты бАНАЛЬНый.....
19:44
marksan
Мои поздравления, ребятам!
19:43
Весёлый©
Пересмотрите, интересно, кто-нибудь еще заметил это? В моменте, когда его правый конек переезжает отметку на ЛКВ.
19:43
shvedero
игра никакая? А что вы хотели увидеть , господа?)
19:43
ladafan
во второй половине матча довольно таки неплохо сыграли, молодчики!!!
19:43
Русский
Весёлый© Бросок Панарина КРАЙНЕ спорный и не должен быть засчитан. Судя по тому, что увидел при повторе - шайба едет в направлении, проивоположному воротам, вроде бы это запрещено правилами при исполнении буллита. 19:41 __________________________________________________ Бгг))) Иди учить матчасть, нубяра тролльская)))
19:42
NF
Вымучили победу. Тянули до последнего. В обороне явные проблемы, как только шведы включали скорость, прижимались к воротам, теряя рядом шайбы. Да и моменты напрочь транжирили, Кучеров так вообще позабавил. У нас принято делать скидку на вкатку в ЧМ, но лучше пока не спешить с выводами. Возможно, конечно, что Знарок хочет на минимуме дойти до плей-офф, хотя тянуть до ответной шайбы 2 периода... Смотрим дальше, ибо пока непонятно...
19:42
xSive
Игра никакая,а еще и Овечкина не хотят брать.
19:41
Русский
Хороший результат! Обыграли главного соперника по группе! Да, есть нарекания, но перед пловом много матчей, разыграемся ещё!
19:41
Весёлый©
Бросок Панарина КРАЙНЕ спорный и не должен быть засчитан. Судя по тому, что увидел при повторе - шайба едет в направлении, проивоположному воротам, вроде бы это запрещено правилами при исполнении буллита.
19:41
Алек...
Кучерова закрыли, персональная опека от Хэдмана.
19:40
Goaltender
redgy Он Шипачёв. От слова "шип"
19:40
аПРАВлиЯ
не игра а отстой... выйграли то выйграли, но что наши что шведы ...никакой игры....где мозякин...эхххх
19:39
redgy
Зачетик.. А у нас по ходу турнира нхловцы прибавляются)) щипачов, может дадонов..)
19:39
Thomas_Boy
Отчасти удивлен. Даже скажу, что молодцы. Но ЧМ не выиграют.
19:39
Тропическая гемангиома Мовсисяна
читалось))) на классе))) даже не вспотели)))
19:38
RusSuck
Шведы были лучше, а так играли две дворовые команды. Ждём вечером игру лучшей сборной мира - сборной Канады!))
19:38
shvedero
всё лучше и лучше.. Кучеров сыграл откровенно плохо..
19:38
Джон....Сильвер
Обе сборные не сильно старались
19:37
Andrei iz Rossia
МОЛОДЦЫ !А тяжелые шведы под конец выдохлись.
19:37
lisenkoff
Василевский лучший!!!
19:37
tonipi
норм! с каждой минутой матча наши всё лучше и лучше раскатывались! норм!
19:37
Goaltender
C почином!
19:36
Антон Шипулин - гений биатлона*
Шведы как были кукареками - так и остались. 16 НХЛовцев они привезли, клоуны))
19:35