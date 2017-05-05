Чемпионат мира

19:34 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Буллит Панарина принес России победу над Швецией

Сегодня. Кельн. Швеция - Россия - 1:2 Б. Артемий ПАНАРИН принес россиянам победу в стартовом матче чемпионата мира. Фото REUTERS
Сегодня. Кельн. Швеция - Россия - 1:2 Б. Артемий ПАНАРИН принес россиянам победу в стартовом матче чемпионата мира. Фото REUTERS
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Сборная России обыграла команду Швеции (2:1 Б) в первом матче группового турнира чемпионата мира-2017.

В составе шведской команды отметился форвард Элиас Линдхольм, у россиян счет сравнял Сергей Андронов. Решающий бросок в серии буллитов на счету Артемия Панарина.

Следующий матч сборная России проведет в воскресенье, 7 мая, против команды Италии. Начало - в 13.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча 

Чемпионат мира

Группа А

Швеция - Россия - 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Линдхольм - 1 (Раск, Хедман), 14:40 – 1:0. Андронов - 1 (Барабанов, Проворов), 43:58 - 1:1.

Победный буллит: Панарин.

Вратари: Фаст - Василевский.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 23 (10+7+3+3) - 29 (9+4+14+2).

Судьи: Салонен, Штрикер.

5 мая. Кельн. LANXESS arena.

"СЭ" вел трансляцию матча

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Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/world/2017/

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КОММЕНТАРИИ (27)
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wasp641972

Антон Шипулин - гений биатлона* Шведы как были кукареками - так и остались. 16 НХЛовцев они привезли, клоуны) ======================================= Ну зря ты так.... 16 НХЛовцев из Аризоны, Колорадо и Каролины... Это уровень нашего "Витязя" (не в обиду болельщикам Чехова), и только норм это два заща из Тампы.....

19:47

ros

веселы опять льет г на нашу сборную и вбрасывает г на вентилятор? не удивлен..

19:47

ros

очень медленная и осторожная игра. причем первая - и сразу фактически, два основных претендента на золото.

19:44

ladafan

Весёлый© ты не веселый , ты бАНАЛЬНый.....

19:44

marksan

Мои поздравления, ребятам!

19:43

Весёлый©

Пересмотрите, интересно, кто-нибудь еще заметил это? В моменте, когда его правый конек переезжает отметку на ЛКВ.

19:43

shvedero

игра никакая? А что вы хотели увидеть , господа?)

19:43

ladafan

во второй половине матча довольно таки неплохо сыграли, молодчики!!!

19:43

Русский

Весёлый© Бросок Панарина КРАЙНЕ спорный и не должен быть засчитан. Судя по тому, что увидел при повторе - шайба едет в направлении, проивоположному воротам, вроде бы это запрещено правилами при исполнении буллита. 19:41 __________________________________________________ Бгг))) Иди учить матчасть, нубяра тролльская)))

19:42

NF

Вымучили победу. Тянули до последнего. В обороне явные проблемы, как только шведы включали скорость, прижимались к воротам, теряя рядом шайбы. Да и моменты напрочь транжирили, Кучеров так вообще позабавил. У нас принято делать скидку на вкатку в ЧМ, но лучше пока не спешить с выводами. Возможно, конечно, что Знарок хочет на минимуме дойти до плей-офф, хотя тянуть до ответной шайбы 2 периода... Смотрим дальше, ибо пока непонятно...

19:42

xSive

Игра никакая,а еще и Овечкина не хотят брать.

19:41

Русский

Хороший результат! Обыграли главного соперника по группе! Да, есть нарекания, но перед пловом много матчей, разыграемся ещё!

19:41

Весёлый©

Бросок Панарина КРАЙНЕ спорный и не должен быть засчитан. Судя по тому, что увидел при повторе - шайба едет в направлении, проивоположному воротам, вроде бы это запрещено правилами при исполнении буллита.

19:41

Алек...

Кучерова закрыли, персональная опека от Хэдмана.

19:40

Goaltender

redgy Он Шипачёв. От слова "шип"

19:40

аПРАВлиЯ

не игра а отстой... выйграли то выйграли, но что наши что шведы ...никакой игры....где мозякин...эхххх

19:39

redgy

Зачетик.. А у нас по ходу турнира нхловцы прибавляются)) щипачов, может дадонов..)

19:39

Thomas_Boy

Отчасти удивлен. Даже скажу, что молодцы. Но ЧМ не выиграют.

19:39

Тропическая гемангиома Мовсисяна

читалось))) на классе))) даже не вспотели)))

19:38

RusSuck

Шведы были лучше, а так играли две дворовые команды. Ждём вечером игру лучшей сборной мира - сборной Канады!))

19:38

shvedero

всё лучше и лучше.. Кучеров сыграл откровенно плохо..

19:38

Джон....Сильвер

Обе сборные не сильно старались

19:37

Andrei iz Rossia

МОЛОДЦЫ !А тяжелые шведы под конец выдохлись.

19:37

lisenkoff

Василевский лучший!!!

19:37

tonipi

норм! с каждой минутой матча наши всё лучше и лучше раскатывались! норм!

19:37

Goaltender

C почином!

19:36

Антон Шипулин - гений биатлона*

Шведы как были кукареками - так и остались. 16 НХЛовцев они привезли, клоуны))

19:35