Буллит Да Коста принес Франции победу над Швейцарией на ЧМ-2017

Сборная Франции обыграла в серии буллитов Швейцарию в матче чемпионата мира по хоккею-2017. Победный буллит исполнил нападающий ЦСКА Стефан Да Коста.
Чемпионат мира
Группа B
Швейцария – Франция – 3:4 Б (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: Овитю – 1 (мен., Перре), 2:53 – 0:1. Праплан – 1 (Холленштайн, Леффель), 21:22 – 1:1. Праплан – 2 (Холленштайн, Хас), 23:48 – 2:1. С. Да Коста – 3 (бол., Овитю), 43:02 – 2:2. Амбюль – 2 (Зутер, Унтерзандер), 53:14 – 3:2. Реш – 1 (Менье), 55:41 – 3:3.
Победный буллит: С. Да Коста.
Вратари: Дженони – Юэ.
Штраф: 12 – 12.
Броски: 26 (11+5+10+0) – 24 (5+9+6+4).
Судьи: Одиньш, Олунд.
9 мая. Париж. "АккорХотелс Арена".