Чемпионат мира

08:08 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Букмекеры прогнозируют уверенную победу сборной Швеции в матче с Латвией

Талисманы ЧМ-2017 Астерикс и Обеликс на льду "Кельнарены". Фото REUTERS
Талисманы ЧМ-2017 Астерикс и Обеликс на льду "Кельнарены". Фото REUTERS
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В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Швеции и Латвии. Начало встречи - в 21:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Швеция - Латвия

Коэффициенты Winline: П1 1,16 - Н 7,98 - П2 11,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 6:1. Латвийцы, одержавшие три победы на турнире, сегодня получат по полной. Шведы обыграют их на классе легко и красиво, а прибалтийская команда оставит силы на матчи, где она способна набрать очки.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Швеции и Латвии.

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