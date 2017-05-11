Букмекеры прогнозируют уверенную победу сборной Швеции в матче с Латвией

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Швеции и Латвии. Начало встречи - в 21:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Швеция - Латвия

Коэффициенты Winline: П1 1,16 - Н 7,98 - П2 11,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 6:1. Латвийцы, одержавшие три победы на турнире, сегодня получат по полной. Шведы обыграют их на классе легко и красиво, а прибалтийская команда оставит силы на матчи, где она способна набрать очки.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Швеции и Латвии.