Букмекеры прогнозируют уверенную победу сборной России над Латвией

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Латвии и России. Начало встречи - в 21:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч РОССИЯ - Латвия

Коэффициенты Winline: П1 1,09 - Н 10,0 - П2 14,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 5:1. Латвия совсем не такая сладкая булочка, как Италия или Словакия, но все мысли прибалтийской сборной устремлены в завтра, когда будет встреча с Германией. Кузнецов дебютирует, Панарин возвращается – ждем очередного града шайб в ворота соперников нашей команды.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Латвии и России.