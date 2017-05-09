Букмекеры прогнозируют уверенную победу сборной Латвии в матче с Италией

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Италии и Латвии. Начало встречи - в 17:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Италия - Латвия

Коэффициенты Winline: П1 7,01 - Н 5,74 - П2 1,31

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:3. Итальянцы не могут обыграть прибалтийскую сборную уже 10 лет – со времен московского чемпионата мира. Пока на этом турнире ничто не убеждает в том, что они способны прервать эту серию.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Италии и Латвии.