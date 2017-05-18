Букмекеры прогнозируют уверенную победу сборной Канады над Германией

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних четвертьфинальных матчей сыграют сборные Канады и Германии. Начало - в 21:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Канада - Германия

Коэффициенты Winline: П1 1,10 - Н 10,0 - П2 13,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 7:1. Фредерик Тиффельс точным броском в "домик" Элвису Мерзликинсу в матче седьмого тура ввел в уныние не только два миллиона жителей Латвии, но и одного сотрудника "СЭ", сделавшего прогноз на победу латвийцев 4:3 в овертайме или по буллитам. Но закончится немецкое счастье уже в четвертьфинале. Ведь для успешной борьбы с канадцами в плей-офф надо иметь еще пять-шесть игроков уровня Драйзайтля.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Канады и Германии.