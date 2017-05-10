Чемпионат мира

11:12 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Букмекеры прогнозируют уверенную победу сборной Финляндии в матче со Словенией

Матчи ЧМ-2017 проходят на арене в парижском Берси. Фото REUTERS
Матчи ЧМ-2017 проходят на арене в парижском Берси. Фото REUTERS
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В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Финляндии и Словении. Начало встречи - в 21:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Финляндия - Словения

Коэффициенты Winline: П1 1,20 - Н 7,40 - П2 8,73

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 5:1. Финны, хоть и играют очень неровно, со Словенией проблем точно не испытают. И вряд ли повторят ошибку расслабившейся Швейцарии.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Финляндии и Словении.

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