В Париже и Кельне стартует ЧМ-2017. В одном из матчей 1-го тура сыграют сборные Финляндии и Белоруссии. Начало встречи - в 17:15 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч Финляндия - Белоруссия
Коэффициенты Winline: П1 1,29 - Н 5,87 - П2 7,46
Прогноз на матч
Прогноз "СЭ" – 3:1. Состав белорусов, мягко говоря, не внушает. У финнов не должно возникнуть с ними особых проблем. Они сильнее – и значительно – во всех линиях.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Финляндии и Белоруссии.