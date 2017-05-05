В Париже и Кельне стартует ЧМ-2017. В одном из матчей 1-го тура сыграют сборные Финляндии и Белоруссии. Начало встречи - в 17:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Финляндия - Белоруссия

Коэффициенты Winline: П1 1,29 - Н 5,87 - П2 7,46

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 3:1. Состав белорусов, мягко говоря, не внушает. У финнов не должно возникнуть с ними особых проблем. Они сильнее – и значительно – во всех линиях.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Финляндии и Белоруссии.