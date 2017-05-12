В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Чехии и Словении. Начало встречи - в 17:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Чехия - Словения

Коэффициенты Winline: П1 1,08 - Н 11,0 - П2 15,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 4:2. Обе команды не поражают воображение своей игрой на турнире, но словенцы выглядят совсем грустно. И в матче с чехами им также сложно отдать предпочтение.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Чехии и Словении.