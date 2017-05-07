Букмекеры прогнозируют разгром сборной Словении в матче с Канадой

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Словении и Канады. Начало встречи - в 13:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Словения - Канада

Коэффициенты Winline: П1 29,0 - Н 17,0 - П2 1,01

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 0:7. Канадцы наверняка поспорят с Россией на звание самой результативной команды дня: словенцы – конечно, большие молодцы, но избежать разгрома им не удастся.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Словении и Канады.