Букмекеры прогнозируют разгром сборной Италии от США

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные США и Италии. Начало встречи - в 17:15 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч США - Италия
Коэффициенты Winline: П1 1,04 - Н 14,0 - П2 21,0
Прогноз на матч
Прогноз "СЭ" – 8:2. Итальянцы попробуют поупираться, но класс команд несопоставим в принципе. А молодежная банда Джеффа Блэшилла набрала хороший ход. Ждем новых чудес от Клэйтона Келлера.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных США и Италии.