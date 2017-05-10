Букмекеры прогнозируют разгром сборной Италии от США

Талисманы ЧМ-2017 Астерикс и Обеликс на льду "Кельнарены". Фото REUTERS

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные США и Италии. Начало встречи - в 17:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч США - Италия

Коэффициенты Winline: П1 1,04 - Н 14,0 - П2 21,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 8:2. Итальянцы попробуют поупираться, но класс команд несопоставим в принципе. А молодежная банда Джеффа Блэшилла набрала хороший ход. Ждем новых чудес от Клэйтона Келлера.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных США и Италии.