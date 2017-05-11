Букмекеры прогнозируют разгром сборной Франции от Канады

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Канады и Франции. Начало встречи - в 21:15 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч Канада - Франция
Коэффициенты Winline: П1 1,03 - Н 15,0 - П2 23,0
Прогноз на матч
Прогноз "СЭ" – 6:2. В какой-то момент игры канадцы дадут слабину и пропустят парочку шайб, но на большее французам рассчитывать не приходится.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Канады и Франции.