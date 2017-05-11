Чемпионат мира

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Букмекеры прогнозируют разгром сборной Франции от Канады

Матчи ЧМ-2017 проходят на арене в парижском Берси. Фото REUTERS
Матчи ЧМ-2017 проходят на арене в парижском Берси. Фото REUTERS
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В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Канады и Франции. Начало встречи - в 21:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Канада - Франция

Коэффициенты Winline: П1 1,03 - Н 15,0 - П2 23,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 6:2. В какой-то момент игры канадцы дадут слабину и пропустят парочку шайб, но на большее французам рассчитывать не приходится.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Канады и Франции.

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