Букмекеры прогнозируют разгром сборной Белоруссии в матче с Канадой

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Белоруссии и Канады. Начало встречи - в 17:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Белоруссия - Канада

Коэффициенты Winline: П1 26,0 - Н 14,0 - П2 1,03

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:7. Белорусы должны совершить спортивный подвиг, чтобы победить сборную Канады. Но по ходу этого турнира не создается впечатление, что белорусская защита способна хоть ненадолго остановить канадскую атаку.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Белоруссии и Канады.