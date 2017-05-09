Букмекеры прогнозируют поражение сборной Словении от Норвегии

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Словении и Норвегии. Начало встречи - в 17:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Словения - Норвегия

Коэффициенты Winline: П1 3,93 - Н 4,53 - П2 1,65

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:4. Контингент из КХЛ для сборной Словении значит многое. Однако даже приличный уровень Муршака, Саболича и компании не позволит их команде компенсировать разрыв в среднем уровне индивидуального мастерства.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Словении и Норвегии.