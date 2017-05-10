Букмекеры прогнозируют поражение сборной Словакии в матче с Германией

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Словакии и Германии. Начало встречи - в 21:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Словакия - Германия

Коэффициенты Winline: П1 3,50 - Н 4,25 - П2 1,79

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:5. Словакия отчаянно цеплялась во встрече с Данией, потратив очень много сил. Тут-то немцы, весьма неплохо выглядящие, и возьмут ее "тепленькой". Отсутствие Ридера и Хагера, конечно, скажется, но их есть кому заменить.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Словакии и Германии.