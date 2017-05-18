Букмекеры прогнозируют поражение сборной Швейцарии от Швеции

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних четвертьфинальных матчей сыграют сборные Швейцарии и Швеции. Начало - в 21:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Швейцария - Швеция

Коэффициенты Winline: П1 5,73 - Н 5,27 - П2 1,40

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:4. Швейцарцев немного жаль. Стать вторыми в группе, переиграв Канаду и Чехию, и получить в четвертьфинале мощнейшую Швецию очень обидно. Побиться со скандинавами у Праплана и компании получится, но решающую роль все-таки сыграет шведское превосходство в линии обороны.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Швейцарии и Швеции.