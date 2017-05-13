Букмекеры прогнозируют поражение сборной Латвии в матче с США

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Латвии и США. Начало встречи - в 13:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Латвия - США

Коэффициенты Winline: П1 10,0 - Н 8,02 - П2 1,17

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:4. На нынешнем турнире Латвия продемонстрировала, что способна доставить неприятности любому сопернику. Но все же индивидуальное мастерство американцев должно склонить чашу весов в их пользу.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Латвии и США.