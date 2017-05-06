Букмекеры прогнозируют поражение сборной Германии в матче со Швецией

После поражения от России (1:2 Б) сборная Швеции должна победить хозяев группы А – Германию. Фото AFP

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Германии и Швеции. Начало встречи - в 21:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Германия - Швеция

Коэффициенты Winline: П1 6,74 - Н 5,95 - П2 1,31

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:5. Немцы выложились по полной программе в матче со сборной США, поэтому на вторую сенсацию у них просто не останется ни сил, ни эмоций.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Германии и Швеции.