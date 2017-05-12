Букмекеры прогнозируют поражение сборной Дании от Германии

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Дании и Германии. Начало встречи - в 21:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Дания - Германия

Коэффициенты Winline: П1 3,97 - Н 4,47 - П2 1,65

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:3 ОТ. Датчане уже успели продемонстрировать свои сильные и слабые стороны на этом турнире. Задорная команда, которая, правда, не всегда умеет держать удар. У хозяев чемпионата нынешний турнир складывается нестабильно, но в этот раз родные стены должны им помочь.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Дании и Германии.