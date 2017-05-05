Букмекеры прогнозируют поражение сборной Чехии в матче с Канадой

В Париже и Кельне стартует ЧМ-2017. В одном из матчей 1-го тура сыграют сборные Чехии и Канады. Начало встречи - в 17:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Чехия - Канада

Коэффициенты Winline: П1 4,47 - Н 5,03 - П2 1,52

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:3 ОТ. Когда Петр Мразек знает, что без его геройств никак не обойтись, он, как правило, в героя и превращается – в сборных. Плюс у чехов достаточно неплохой мобильный и креативный состав, умеющий наказывать за ошибки в контратаках. Яндач наверняка и построит на этом игру. Потому что зарубаться с такой Канадой – себе дороже даже с учетом Пикара и Джонсона, хотя Чед вратарь необычный, серийный. Как начнет ловить – только головой остается качать. Правда, чаще все-таки не ловит. В любом случае Чехия способна разжиться очками, тем более что "кленовым" еще предстоит некоторая раскачка.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Чехии и Канады.