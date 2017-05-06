Букмекеры прогнозируют поражение сборной Белоруссии в матче с Чехией

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Белоруссии и Чехии. Начало встречи - в 17:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Белоруссия - Чехия

Коэффициенты Winline: П1 6,97 - Н 6,34 - П2 1,28

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:3. Сборная Чехии показала очень симпатичную игру в матче с канадцами, но везение было на стороне вратаря соперника Кэлвина Пикара. Два раза подряд команда Йозефа Яндача ошибаться не имеет права, при всем уважении к белорусам у них нет козырей, чтобы добиться хотя бы ничьей в основное время.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Белоруссии и Чехии.