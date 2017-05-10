Букмекеры прогнозируют победу сборной Швейцарии над Белоруссией

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Швейцарии и Белоруссии. Начало встречи - в 17:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Швейцария - Белоруссия

Коэффициенты Winline: П1 1,59 - Н 4,60 - П2 4,29

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 4:1. Белоруссия привезла на этот чемпионат мира очень невзрачную команду, потенциал которой изначально весьма низок. Швейцарцам крайне необходимы очки, и остановить белорусам их будет неимоверно трудно, даже несмотря на то, что у тех будет меньше 18 часов на отдых после зарубы с французами.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Швейцарии и Белоруссии.