Букмекеры прогнозируют победу сборной Швеции в матче с Финляндией

В Кельне завершается ЧМ-2017. Второго финалиста определят сборные Швеции и Финляндии. Начало - в 20:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Швеция - Финляндия

Коэффициенты Winline: П1 1,58 - Н 4,42 - П2 4,55

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 3:1. У шведов есть перед глазами пример сборной США, почему-то расслабившейся и оказавшейся не готовой к сопротивлению со стороны финнов. "Тре Крунур" ошибки американцев не повторит и спокойно реализует свое преимущество в индивидуальном мастерстве игроков.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Швеции и Финляндии.