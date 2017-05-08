Букмекеры прогнозируют победу сборной России в матче с Германией

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Германии и России. Начало встречи - в 17:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Германия - РОССИЯ

Коэффициенты Winline: П1 6,67 - Н 5,98 - П2 1,31

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:5. Команды подходят к очной встрече с диаметрально противоположным настроением. Если Россия порезвилась в игре с Италией, то Германия получила весомую оплеуху от команды Швеции. Конечно, хозяева турнира очень хотят реабилитироваться в глазах болельщиков и преподнести на этом турнире еще одну сенсацию, но им придется подождать до следующего раза.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Германии и России.