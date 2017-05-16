Букмекеры прогнозируют победу сборной Канады в матче с Финляндией

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из заключительных матчей группового этапа сыграют сборные Канады и Финляндии. Начало встречи - в 21:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Канада - Финляндия

Коэффициенты Winline: П1 1,40 - Н 5,44 - П2 5,52

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 6:2. Финская сборная, представляющая собой группу интересных хоккеистов под руководством неоднозначного тренера, несколько напоминает футбольный "Краснодар". Прежде всего тем, что решает турнирные задачи, несмотря на блеклую игру. Только вот в российской премьер-лиге нет соперников уровня способной на разнос любых везунчиков сборной Канады.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Канады и Финляндии.