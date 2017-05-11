Букмекеры прогнозируют победу сборной Чехии в матче с Норвегией

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Чехии и Норвегии. Начало встречи - в 17:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Чехия - Норвегия

Коэффициенты Winline: П1 1,30 - Н 5,88 - П2 7,03

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 5:1. За канадцами чехам не угнаться, но второе место в группе В они занимать обязаны. Первоочередная задача – взять три очка и потратить минимум сил в матче с Норвегией.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Чехии и Норвегии.