Чемпионат мира

13:04 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Букмекеры прогнозируют крупную победу сборной Канады в матче с Норвегией

Матчи ЧМ-2017 проходят на арене в парижском Берси. Фото REUTERS
Матчи ЧМ-2017 проходят на арене в парижском Берси. Фото REUTERS
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В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Канады и Норвегии. Начало встречи - в 17:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Канада - Норвегия

Коэффициенты Winline: П1 1,06 - Н 12,0 - П2 18,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 5:1. Один раз Канада оступилась – второй ошибки не будет. Норвегия очень хочет попасть в плей-офф, но с таким соперником у них шансов не будет.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Канады и Норвегии.

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