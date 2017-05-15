Букмекеры прогнозируют крупную победу сборной Канады в матче с Норвегией

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Канады и Норвегии. Начало встречи - в 17:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Канада - Норвегия

Коэффициенты Winline: П1 1,06 - Н 12,0 - П2 18,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 5:1. Один раз Канада оступилась – второй ошибки не будет. Норвегия очень хочет попасть в плей-офф, но с таким соперником у них шансов не будет.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Канады и Норвегии.