Букмекеры отдают предпочтение сборной Словакии в матче с Данией

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Словакии и Дании. Начало встречи - в 21:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Словакия - Дания

Коэффициенты Winline: П1 2,17 - Н 3,96 - П2 2,73

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:3 ОТ. Датчан вытащат их два лучших форварда – Элерс из "Виннипега" и Регин из "Йокерита". У словаков игроков такого уровня в линии нападения нет.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Словакии и Дании.