Чемпионат мира

08:16 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Букмекеры отдают предпочтение сборной Швейцарии в матче с Францией

Матчи ЧМ-2017 проходят на арене в парижском Берси. Фото REUTERS
Матчи ЧМ-2017 проходят на арене в парижском Берси. Фото REUTERS
0
0
0
0

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Швейцарии и Франции. Начало встречи - в 21:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Швейцария - Франция

Коэффициенты Winline: П1 1,92 - Н 4,16 - П2 3,13

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:3 Б. Хозяевам по силам соорудить вслед за победой над финнами еще одну сенсацию. Сборная Швейцарии в последние пару лет под руководством Патрика Фишера отличается стабильностью, сравнимой с неустойчивой английской погодой.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Швейцарии и Франции.

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий