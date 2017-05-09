Букмекеры отдают предпочтение сборной Швейцарии в матче с Францией

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Швейцарии и Франции. Начало встречи - в 21:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Швейцария - Франция

Коэффициенты Winline: П1 1,92 - Н 4,16 - П2 3,13

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:3 Б. Хозяевам по силам соорудить вслед за победой над финнами еще одну сенсацию. Сборная Швейцарии в последние пару лет под руководством Патрика Фишера отличается стабильностью, сравнимой с неустойчивой английской погодой.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Швейцарии и Франции.