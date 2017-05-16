Букмекеры отдают предпочтение сборной Германии в матче с Латвией

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Латвии и Германии. Начало встречи - в 21:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Германия - Латвия

Коэффициенты Winline: П1 1,86 - Н 4,07 - П2 3,39

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 3:4 ОТ. Латвийцы, не попадавшие в 1/4 финала с 2009 года, должны собраться на решающий бой с хозяевами турнира. Ведь другого такого шанса побывать в восьмерке лучших может не представиться еще очень и очень долго.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Латвии и Германии.