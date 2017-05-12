Букмекеры отдают предпочтение сборной Франции в матче с Белоруссией

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Франции и Белоруссии. Начало встречи - в 21:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Франция - Белоруссия

Коэффициенты Winline: П1 1,90 - Н 4,31 - П2 3,10

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 3:1. Франция приятно удивляет на турнире. Чего, мягко говоря, нельзя сказать о Белоруссии. Французы продолжат свою успешную серию, а белорусы окажутся еще на шаг ближе к провалу.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Франции и Белоруссии.