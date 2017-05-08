Букмекеры отдают предпочтение сборной Чехии в матче с Финляндией

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Финляндии и Чехии. Начало встречи - в 21:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Финляндия - Чехия

Коэффициенты Winline: П1 2,66 - Н 4,05 - П2 2,19

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:3 ОТ. Финны пока выглядят неубедительно на чемпионате, чехи же показывают ожидаемый уровень игры. Матч выдастся упорным, но все же небольшое предпочтение - Чехии.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Финляндии и Чехии.