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Букмекеры не видят фаворита в матче сборных Норвегии и Франции

Матчи ЧМ-2017 проходят на арене в парижском Берси. Фото REUTERS
Матчи ЧМ-2017 проходят на арене в парижском Берси. Фото REUTERS
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В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Норвегии и Франции. Начало встречи - в 21:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Норвегия - Франция

Коэффициенты Winline: П1 2,26 - Н 4,09 - П2 2,54

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:4. У норвежцев новый главный тренер – Торесен-старший. Его сын Патрик, естественно, приехал в сборную. Только вот французы играют дома, этот фактор должен помочь им в борьбе за попадание в плей-офф.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Норвегии и Франции.

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