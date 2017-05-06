Букмекеры не видят фаворита в матче сборных Норвегии и Франции

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних матчей группового этапа сыграют сборные Норвегии и Франции. Начало встречи - в 21:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч Норвегия - Франция

Коэффициенты Winline: П1 2,26 - Н 4,09 - П2 2,54

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:4. У норвежцев новый главный тренер – Торесен-старший. Его сын Патрик, естественно, приехал в сборную. Только вот французы играют дома, этот фактор должен помочь им в борьбе за попадание в плей-офф.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных Норвегии и Франции.