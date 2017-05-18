Букмекеры не верят в сборную Финляндии в матче с США

В Париже и Кельне продолжается ЧМ-2017. В одном из сегодняшних четвертьфинальных матчей сыграют сборные США и Финляндии. Начало - в 17:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч США - Финляндия

Коэффициенты Winline: П1 1,56 - Н 4,77 - П2 4,35

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 5:3. В восьмерке лучших финны кажутся самым слабым звеном. Да и просто несправедливо будет терять одну из сильнейших американских команд в истории ЧМ так рано, да еще и из-за одного из слабейших за последние лет 20 составов сборной Суоми.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча сборных США и Финляндии.