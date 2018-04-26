Будут ли ждать Василевского в сборной? Отвечает тренер вратарей

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов рассказал о том, будут ли держать в команде место под голкипера "Тампы" Андрея Василевского, который продолжает выступать в Кубке Стэнли. В 1/4 финала плей-офф "Молнии" сыграют с "Бостоном".

– Это технический момент, который будет обсуждаться. – отметил Давыдов. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Россияне в группе A сыграют со Швецией, Чехией, Швейцарией, Белоруссией, Словакией, Францией и Австрией.