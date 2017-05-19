Брэйден Шенн: "Сборная России может накидать кучу шайб, если не играть против них жестко"

Нападающий сборной Канады Брэйден Шенн выразил уверенность в том, что команде в полуфинальном матче чемпионата мира-2017 с Россией необходимо действовать предельно дисциплинированно, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. По его словам, россияне могут забить много, если не играть против них жестко.

- У вас много международного опыта на разных уровнях и немало было встреч с Россией. Что вообще думаете об этом противостоянии? - вопрос Шенну.

- У них всегда очень техничные ребята собираются, и если не играть против них жестко, то они способны накидать тебе кучу шайб. Нам нужно обязательно соблюдать дисциплину и очень аккуратно играть с шайбой.

- Вы ведь участвовали в знаменитом финале МЧМ-2011, фантастическом по сюжету. Тогда, кстати, играли Панарин и Кузнецов. Остались в памяти какие-то моменты той игры?

- Если не считать того, что мы проиграли (смеется)? По правде говоря, то поражение - полный отстой. Должны были побеждать. Но даже так - это ведь хороший опыт. Тут, конечно, у россиян другая команда. С мощнейшим большинством. Но, как им и свойственно, очень мастеровитая. С большим количеством сильных игроков. Постараемся, чтобы все пошло по другому сценарию.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.