Брэйден Шенн: "Буду жестко играть против Проворова"

Нападающий сборной Канады и "Филадельфии" Брэйден Шенн в преддверии полуфинального матча чемпионата мира-2017 со сборной России высоко оценил игру защитника Ивана Проворова, который является его одноклубником, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. По словам канадца, 20-летний россиянин действует очень зрело для своего возраста.

- Насколько трудно играть против Проворова на тренировках "Филадельфии"? - вопрос Шенну.

- О да, он в большом порядке. Вообще, то, что он показывает такую игру в 20 лет, - это сумасшествие. Я постоянно удивляюсь тому, насколько он зрелый как игрок. В таком-то возрасте. Как работает над собой. Насколько хорош позиционно, как здорово читает игру. Буду играть против него жестко (улыбается).

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.