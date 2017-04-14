Братья Седин и Зеттерберг не поедут на чемпионат мира-2017

Несколько звезд шведского хоккея отказались отправляться в сборную своей страны на чемпионат мира-2017, который пройдет в Кельне и Париже, сообщает официальный сайт шведской федерации хоккея. Отказом ответили Луи Эрикссон, Даниэль Седин, Хенрик Седин (все – "Ванкувер"), Густав Нюквист, Хенрик Зеттерберг, Никлас Крунвалль (все – "Детройт") и Андерс Нильссон ("Баффало")
Отметим, что на турнире болельщики точно увидят защитника "Тампа-Бэй" Виктора Хедмана, защитника "Ванкувера" Александра Эдлера, а также голкипера Эдди Лэка ("Каролина"), защитника Джона Клингберга ("Даллас"), а также нападающих Элиаса Линдхольма, Йоакима Нордстрема и Виктора Раска (все – "Каролина").
На данный момент все еще не ответили на приглашение вратарь Робин Ленер ("Баффало"), защитники Оливер Экман-Ларссон ("Аризона") и Антон Строльман ("Тампа Бэй"), нападающие Габриэль Ландескуг и Карл Седерберг (оба – "Колорадо").
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Аризона Койотс
- Каролина Харрикейнз
- Детройт Ред Уингз
- Баффало Сэйбрз
- Колорадо Эвеланш
- Даллас Старз
- Ванкувер Кэнакс
- Хенрик Зеттерберг
- Даниэль Седин
- Хенрик Седин
- Габриэль Ландескуг
- Никлас Крунвалль
- Александр Эдлер
- Оливер Экман-Ларссон
- Луи Эрикссон
- Джон Клингберг
- Робин Ленер
- Карл Седерберг
- Виктор Хедман
- Антон Строльман
- Виктор Раск
- Густав Нюквист
- Эдди Лэк
- Йоаким Нордстрем
- Элиас Линдхольм
- Андерс Нильссон
vasenkanekrasov87
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com
17:51
bezik
Строльман тоже, думаю, откажется. А Ландескуга Колорадо силой должно отправить, пусть цену набивает
17:45
bezik
Эрикссон, Седины, Зетта, Крунвалль - не молодые, плюс кроме Зетты на КМ играли. Нюквист обиделся на тренера похоже, ну а Нильссон без контракта
17:44