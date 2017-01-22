Брагин снова может войти в тренерский штаб первой сборной России

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг не исключил, что главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин может, как и в прошлом году, войти в тренерский штаб первой команды на время чемпионата мира.

В прошлом году специалсит был одним из тренеров национальной команды на мировом первенстве в Москве и Санкт-Петербурге, где сборная РФ завоевала бронзу. В нынешнем году под его руководством молодежная команда заняла третье место на чемпионате мира.

- Вопрос будет обсуждаться позже: Олег Валерьевич (Знарок. - Прим. "СЭ") с Валерием Николаевичем примут решение, - приводит ТАСС слова Ротенберга. - Есть вероятность, что он будет работать в таком же качестве, как и в прошлом сезоне.