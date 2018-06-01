Борис Михайлов: "Воробьев? Оценки стоит давать после следующего сезона"

Знаменитый хоккеист и тренер Борис Михайлов заявил, что оценку работе Ильи Воробьева, который сегодня был назначен главным тренером СКА и сборной России, стоит давать после будущего сезона.

– Как вы относитесь к тому, что тренер сборной снова будет совмещать работу в национальной команде и клубе?

– В некоторых моментах – это положительно, в некоторых – нет. За последние время мы привыкли, что в сборной работают тренеры-совместители. У федерации хоккея большой штат (тренеров), поэтому там есть, кому наблюдать за игроками. В общем, все определит результат. Давайте посмотрим, как в ближайшем сезоне будет выступать сборная . Пока давать какие-то оценки рано. (Андрей СИЗЯКИН)