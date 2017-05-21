Борис Михайлов: "У российских болельщиков стали трястись коленки"

Двукратный олимпийский чемпион, бывший тренер сборной России Борис Михайлов, несмотря на победу россиян в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею 2017 года над Финляндией (5:3), выразил неудовлетворение от игры сборной на мировом первенстве.

– Даже если все забыть, лично я не удовлетворен, – заявил Михайлов. – Хотя команда завоевала третье место и осталась в призерах, но не более того. Даже сегодня, ведя 4:0, довели до такого, что у всех российских болельщиков стали коленки трястись. На все вопросы пусть отвечает тренерский штаб. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча Россия – Финляндия